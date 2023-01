Morte Vialli, il messaggio toccante della moglie di Mihajlovic - FOTO

È un altro giorno triste e per il calcio italiano. Dopo Mihajlovic, ci ha lasciato un'altra leggenda come Gianluca Vialli, anche lui dopo aver combattuto a lungo con una terribile malattia. Sono stati spesso avversari sui campi da calcio e sono diventato un esempio di come si affronta la vita per grandi e piccoli. Due granì uomini che verranno ricordati per sempre. Nel giorno della morte di Vialli, Arianna, moglie di Sinisa, ci ha tenuto a ricordarlo con una foto di campo insieme al marito, rispettivamente con le maglie di Juventus e Sampdoria. Il messaggio è toccante: "Sai quante partite lassù...".