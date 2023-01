Morte Vialli, il ricordo di Signori: "Un onore aver giocato con te" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Un lutto enorme quello che ha colpito il mondo del calcio in questo inizio di 2023. Gianluca Vialli è scomparso all'età di 58 anni e in tantissimi oggi vogliono ricordarlo. Anche Beppe Signori che di Vialli è stato compagno di squadra: "Sempre con il sorriso, disponibile con tutti, in poco tempo sono stati tanti i consigli che hai saputo darmi, un onore aver giocato con te. Riposa in pace", queste le sue parole.