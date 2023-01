Morte Vialli, il toccante ricordo del Torino: "Orgoglio d'Italia" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Un altro enorme lutto ha colpito il mondo del calcio. L'ex calciatore bsi è spento a soli 58 anni dopo una lunga e dura battaglia contro un tumore al pancreas. Non ha mai fatto mistero della sua malattia, l'ha sempre affrontata a viso aperto fino alla fine. Sono centinaia i messaggi di cordoglio e tra questi c'è anche quello del Torino che lo ha salutato così: "La vita è fatta per il 10% di quel che ci succede, e per il 90% di come lo affrontiamo". Ciao Gianluca, cittadino del mondo, orgoglio d'Italia".