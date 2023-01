Morte Vialli, Juric: "Mi dispiace molto, quando è morto Sinisa..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione al match tra Torino e Salernitana, in programma domani all'Arechi alle ore 12.30, l'allenatore del Toro Ivan Juric è intervenuto per raccontare il match, ma anche per esprimere due parole sulla morte di Gianluca Vialli: "Quando succedono cose così, come Mihajlovic, ti toccano perché fai riflessioni...A Vialli siete più legati voi di me, siete voi che lo avete vissuto. Mi sembrava una gran bella persona, trasmetteva serenità e positività. Anche nelle interviste era positivo, mi dispiace molto"