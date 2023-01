Morte Vialli, l'ex compagno Carboni: "Uno dei più grandi attaccanti. All'Europeo..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto Amedeo Carboni, ex compagni di Vialli alla Sampdoria, per esprimere il suo cordoglio e il suo ricordo dell'amico scomparso poche ore fa: "Ultimamente stiamo avendo diversi dolori nel campo sportivo. C'è grande rammarico innanzitutto per le famiglie e poi perché perdiamo personaggi che hanno fatto la storia del nostro calcio. Gianluca ha rappresentato la nostra Nazionale nel miglior modo possibile. Era una persona molto solare e allegra, lo si è visto anche all'Europeo, dove quei pianti e quegli abbracci erano un po' quelli di tutti noi italiani. È stato uno dei più grandi attaccanti della nostra storia. Ha segnato una nuova generazione di attaccanti atipici, giocatori che non occupavano la classica posizione del centravanti ma si muovevano molto spaziando su tutto il fronte offensivo".