Morte Vialli, l'omaggio del Genoa: "Ciao Gianluca, avversario leale"

La dipartita di Gianluca Vialli ha lasciato tanta amarezza nel mondo del calcio. Anche il Genoa squadra che lo ha sempre vissuto come rivale ha voluto ricordare l'ex bomber della Sampodoria. Un breve tweet in con l'immagine sorridente di Vialli durante il suo periodo da dirigente della Nazionale. Il tutto accompagnato da una breve didascalia piuttosto significativa:"Ciao Gianluca. Avversario leale, campione da ammirare in campo e nella vita".