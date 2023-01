Morte Vialli, la Nazionale lo saluta con un ricordo speciale - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Il mondo del calcio è in lutto. Si è spento all'età di 58 anni Gianluca Vialli dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas che lo aveva colpito cinque anni fa. Ex calciatore, dirigente, il suo ultimo impegno è stato nella Nazionale azzurra ed è proprio con la coppa vinta all'Europeo che l'Italia ha voluto salutarlo: "Ciao Gianluca, non ti dimenticheremo mai!".