Morte Vialli, Lanna: "Funerali privati a Londra". Poi propone un evento...

I funerali di Gianluca Vialli dovrebbero tenerli a Londra in forma privata. Lo rivela il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, suo compagno di squadra ai tempi dello scudetto. Lanna ricorda così Vialli con il quale ha tenuto un legame fortissimo nel corso degli anni e poi diventato un punto di riferimento prezioso nell'ultimo periodo, quando l'ex difensore è stato nominato presidente della Sampdoria. "È mancato un fratello. Gli ho chiesto un consiglio quando mi hanno proposto la presidenza della Samp, in quest'ultimo anno mi ha sempre dato un aiuto importante quando ho avuto bisogno: ci siamo sempre confrontati sul mondo blucerchiato e spesso mi chiamava per avere informazioni su come stava andando". Il presidente della Sampdoria vorrebbe ricordare Vialli con un torneo: "Sarebbe bellissimo realizzare un appuntamento con Chelsea, Cremonese, Juve e Sampdoria per un trofeo in sua memoria devolvendo il ricavato in beneficienza. E' un'idea che mi piacerebbe tantissimo trasformare in realtà insieme ad altre iniziative".

