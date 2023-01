Morte Vialli, le parole della Meloni: "Re Leone in campo e nella vita"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto salutare Gianluca Vialli nel giorno della sua prematura scomparsa a 58 anni: "Non dimenticheremo i tuoi gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all'intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita".