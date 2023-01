Morte Vialli, lo struggente ricordo della Cremonese - VIDEO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La morte di Gianluca Vialli ha sconvolto l'intero mondo del calcio, ma per forza di cose ha toccato in maniera più profonda Cremona la sua città natale. Per questo la Cremonese, squadra in cui l'attaccante ha militato dal 1978 al 1984 (tra Primavera e prima squadra) lo ha voluto ricordare con un video in cui sono riportate delle sue dichiarazioni che certificano il legame con la sua terra: "Ho fatto il calciatore. Il nostro business è regalare emozioni e ricordi. Noi quando vinciamo o perdiamo, le persone vanno a casa felici, esaltate o depresse. Adesso che non posso più regalare queste emozioni voglio essere fonte di ispirazione: vorrei che un giorno un bambino mi guardasse e mi dicesse 'anche io un giorno voglio essere ambasciatore di Cremona'".