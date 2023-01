Morte Vialli, Lombardo: “Vi racconto il mio ultimo saluto con Gianluca”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Persona generosa, ma anche illuminante. Luca era speciale non solo per noi ma per tutto il calcio italiano, per tutto il movimento del calcio anche mondiale. Gianluca ha lottato tanto contro la sua malattia cercando di nascondere le sue sofferenze". Così ai microfoni di Telenord Attilio Lombardo ha salutato l'ex compagno alla Sampdoria e alla Juventus, nonché grande amico, Gianluca Vialli raccontando anche l'ultimo saluto dopo natale assieme a un altro mito blucerchiato come Mancini: "Roberto il 28 dicembre è salito a Londra a salutarlo di persona perché non rispondeva più ai messaggi e gli chiesto chiamiamo Attila, questo è stato l'ultimo saluto di Gianluca".