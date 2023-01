Morte Vialli, Mancini: "Dopo Sinisa ho perso un altro fratello, Gianluca era..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non sarà un momento facile per Roberto Mancini, c.t. della Nazionale ed ex dieci della Lazio, che nel giro di poche settimane ha perso prima Sinisa Mihajlovic e, ieri, Gianluca Vialli. Un dolore incommensurabile il suo, riportato in alcune parole dalla consueta rassegna stampa di Radiosei: "Dopo pochi giorni dall’addio di Sinisa, ho perso un altro fratello. Anzi, un fratellino, come amavo chiamarlo, perché ci siamo incontrati a 16 anni e non ci siamo mai più lasciati. Tutto il cammino insieme. Giovanili azzurre, Nazionale, la Samp, le gioie, i dolori, i successi e le sconfitte (...) con la sua forza andrò avanti per dedicargli qualcosa di importante che io e lui sognavamo da una vita". L'Italia, che insieme hanno portato sul tetto d'Europa, Mancini farà di tutto per portarla in quel posto dove potrà guardare tutti dall'altro verso il basso, farà di tutto per alzare al cielo quella coppa scintillante d'oro, per poter gridare con Gianluca che, insieme, sono diventati 'Campioni del Mondo'.

Un sogno, che mister Mancini vorrà far diventare realtà, come già fatto in passato: quell'11 luglio del 2021 con una rosa devota e innamorata di quell'uomo che, raccontò Florenzi dopo la vittoria finale di Wembley, gli ha insegnato come comportarsi, come vivere. D'altronde i messaggi in sua memoria parlano molto del calciatore, ma tantissimo dell'uomo. Un uomo in grado di capire che era arrivato il momento di diventare un esempio per la famiglia, ma anche per le persone gli stavano intorno, un uomo, ancor prima del giocatore, amato da compagni, allenatori, dirigenti e tifosi. Un uomo che lo stesso presidente della Federcalcio italiana Gravina, come racconta Mancini, lo ha voluto a tutti i costi in quello storico percorso, in cui tutti noi abbiamo imparato ad amarlo, ancora di più. In quello storico percorso concluso con un abbraccio, che resterà infinito. Ciao Gianluca, saluta Sini.