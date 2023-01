Morte Vialli, Mancini: “Luca per me era questo. Sinceramente speravo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il mondo del calcio si è fermato di nuovo dopo la scomparsa di Gianluca Vialli. Una notizia che ha sconvolto e provocato un dolore immenso a Roberto Mancini che, solo tre settimane fa, ha dovuto fare i conti con un’altra perdita importante, quella di Mihajlovic. Queste le parole del ct della Nazionale rilasciate ai microfoni ufficiali della Figc: “È una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano. Abbiamo vissuto quasi tutta la nostra vita insieme, c’era un legame stretto, quello tra due fratelli. Siamo due persone che a un certo punto si sono separate calcisticamente però quando si è amici, lo si è per sempre. Luca per me era questo. Il nostro rapporto è stato di grande rispetto, affetto, amore, amicizia. Perdo un fratello”. Mancini ha poi raccontato del loro ultimo incontro: “Abbiamo parlato, scherzato, lui era sempre di buon umore e questo un po’ mi risolleva. Il nostro rapporto è stato di grande rispetto, amore, amicizia. Luca era gioia e va ricordato così. Speravo che accadesse qualcosa, speravo in un miracolo sinceramente. È un momento difficile, ma dobbiamo cercare di andare avanti".

NAZIONALE - “Luca ha fatto capire a tutti, soprattutto ai più giovani il valore della maglia azzurra, quello che si deve fare dove si poteva arrivare. È stata una persona di grande valore per noi, soprattutto quando parlava ai ragazzi e a loro piaceva ascoltarlo. Sono stati momenti molto belli e importanti. Dobbiamo proseguire su questa strada. A lui piacerebbe che lo si ricordasse anche per questo oltre che per essere stato un grande calciatore, un vero professionista con un carisma straordinario. Era un ragazzo, allegro, giovane, al quale piaceva la vita”

