Morte Vialli, Palladino: "Il calcio in questi casi non esiste più. Lui era..."

Fonte: ANSA

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

Raffaele Palladino non nasconde la commozione per ricordare Gianluca Vialli, morto in mattinata: "L'ho conosciuto a Sky, era una persona di grande cuore e di un'intelligenza incredibile. Una persona buona e altruista, sono emozionato nel parlare del suo addio". Palladino, nel ricordare Vialli, aggiunge: "Quando succedono queste cose rimane un vuoto dentro, il calcio passa in secondo piano e non esiste più niente. Le mie condoglianze a tutta la famiglia".

TORNA ALLA HOMEPAGE