Incidente drammatico a Spa con tanto di massaggio cardiaco. Il mondo del Motorsport è in ansia per le condizioni di Van't Hoff, pilota FRECA. Un incidente molto simile a quello mortale di Anthoine Hubert. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FRECA, INCIDENTE DRAMMATICO PER VAN'T HOFF A SPA <<<