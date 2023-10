Mourinho, attacco al Sarrismo? Le parole del tecnico romanista...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un elogio della vittoria e una piccola critica alle filosofie di gioco. Forse anche una, velata, al Sarrismo. Questo è quanto può emergere dalle ultime dichiarazioni di José Mourinho, tecnico della Roma. Al portale Adidas infatti ha parlato di quanto sia fondamentale la vittoria nel calcio: "La cosa più importante nel nostro sport è vincere e non vendere una filosofia. Non bisogna vendere scuse, ma essere dei vincenti. A volte non è solo portare a casa una coppa, quando vedo i colleghi che combattono per non retrocedere e riescono a mantenere la loro squadra nella divisione, per me, questo anche significa vincere. Devi avere una forte personalità per dire: 'ok, io sono il capo, io prendo le decisioni'. Questo non è negoziabile. Se le sessioni di allenamento iniziano alle 10 del mattino, non aspetto un solo minuto, anche se sei Diego Maradona. Bisogna essere forti e morbidi allo stesso tempo, essere aperti al pensiero della squadra e dei giocatori".