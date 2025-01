Mourinho grida allo scandalo: "Perché avete paura di dire la verità?"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

José Mourinho non ci sta. Nonostante il successo 2-1 contro l'Hatayspor grazie alla doppietta di En-Nesyri, l'allenatore del Fenerbahçe si è scagliato contro un giornalista turco, che aveva iniziato così l'intervista: "Una vittoria importante che vi permette di restare a -8 dalla capolista Galatasaray". Il motivo? I presunti favori arbitrali a favore degli storici rivali, soprattutto i rigori a favori fischiati che secondo lo Special One stanno indirizzando il campionato.



"Perché avete paura di dire la verità? Di che cosa avete paura in questo Paese?", ha tuonato. Poi in conferenza stampa ha rincarato la dose, come riporta calciomercato.com: "Non so il turco, ma ieri ho imparato una parola nuova perché ovunque tutti dicevano la stessa cosa. Scandalo, scandalo, scandalo. Ma penso che a questo paese piaccia. Anche la squadra che vince e trae vantaggio da questo scandalo ne gode, il che è la cosa peggiore che possa accadere. Perché considerare lecito ogni modo per vincere e goderselo è la peggiore situazione possibile”.

