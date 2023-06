Mourinho, il Tribunale rifiuta il patteggiamento: ecco cosa succederà

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stamattina il Tribunale Federale Nazionale si è riunito per discutere il da farsi in merito al deferimento di Josè Mourinho disposto in seguito alle accuse rivolte all’arbitro Chiffi, in occasione della sfida col Monza. Queste erano le richieste della Procura ma, come riporta l’Ansa, il Tribunale presieduto da Carlo Sica ha deciso di rinviare l’udienza al 22 giugno “non ritenendo congrua l'ipotesi di patteggiamento presentata”, consentendo così alle parti di trovare un nuovo accordo.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE