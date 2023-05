Mourinho, lo sfogo potrebbe costargli caro: ecco cosa rischia

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La polemica contro l’arbitro Chiffi potrebbe costare molto cara a José Mourinho. Come riporta il Corriere dello Sport, la Procura Federale ha aperto un’inchiesta per deferire il tecnico della Roma per giudizi lesivi della reputazione di Chiffi. In arrivo anche il deferimento della Roma come responsabilità oggettiva.

I PASSI - La Procura nelle prossime ore acquisirà tutti i video e gli audio delle dichiarazioni post partita di Mourinho. Poi il Tribunale Federale Nazionale si esprimerà sulla questione. Cosa rischia il tecnico della Roma? Possibile una squalifica già per la partita di sabato contro l’Inter. Ma i tempi sono stretti: probabile che il tutto slitti alla prossima settimana.