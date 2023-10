Mourinho: "Ora sono alla Roma, ma il mio futuro è in Arabia"

TUTTOmercatoWEB.com

José Mourinho ha parlato al programma El Hekaya Show e tra i tanti temi trattati ha affrontato anche le voci sul suo futuro. Mentre in Italia si parla del suo futuro che potrebbe essere lontano dalla Roma, lui non smentisce la possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita. Il portoghese ha detto: "Verrò sicuramente durante il mio tempo libero però la mia convinzione è anche che lavorerò lì. Non so quando ma sono piuttosto sicuro che lavorerò lì. Se lavorerò in Arabia? Lo farò, lo farò. Sono alla Roma, sono concentrato e darò tutto fino al mio ultimo giorno. Nessuno conosce il futuro però è una cosa che farò sicuramente".