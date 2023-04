Mourinho sulla lotta Champions: "Non è la nostra. È per chi ha investito..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine della sfida tra Roma e Milan, José Mourinho ha parlato, tra gli altri temi, della lotta Champions: "È per quelli che hanno investito per la lotta Champions. Non ci appartiene, siamo lì perché i ragazzi fanno un lavoro incredibile dall'inizio della stagione, ma non è la nostra lotta, è la loro lotta. Siamo là perché siamo bravi. Anche io sono bravo, anche se qualcuno pensa di no e qualcuno mi considera arrogante. I ragazzi sono bravi e il mio staff è bravo. Facciamo tutto il possibile, siamo lì dove devono stare gli altri. La nostra è una stagione fantastica e purtroppo arriviamo in questo momento decisivo con queste difficoltà".

E sui punti rimessi alla Juve: "Una difficoltà in più non sapere la posizione dei rivali? Magari sì, magari no. Io sono in Italia da quattro anni, due più due. Se parliamo di giustizia sportiva, spero che la prossima volta che prendo una squalifica posso andare in panchina perché mi devono due partite. Colpevole o non colpevole, non vai in panchina contro la Lazio e il Sassuolo. Adesso Serra è colpevole ma non possiamo giocare di nuovo le mie due partite. Paratici, povero, ha perso il suo lavoro e adesso già può prendere un altro lavoro nel calcio. Il -15 e +15 della Juventus non posso dire che abbia influito perché ho sempre guardato alla Juve con 15 punti. Max Allegri e i giocatori li hanno vinti in campo. Una cosa è la squadra, un'altra la giustizia a livello societario. Ma niente, ci divertiamo".

