"Mourinho svaluta i propri giocatori": che bordata da parte di un ex Roma

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luigi Garzya, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche del caso Karsdorp alla Roma: "Il limite di Mourinho è quello di svalutare i propri giocatori. Alcune cose si dicono esclusivamente all’interno dello spogliatoio. In questo momento non credo ci siano squadre disposte a spendere più di dieci milioni per un calciatore proveniente da questa vicenda. Poi Karsdorp rimane un giocatore di buon livello, capace di stare bene in un’ottima squadra“.