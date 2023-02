MOVIOLA - Cluj - Lazio, i biancocelesti recriminano per un rigore

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Finisce a reti bianche il ritorno dei playoff di Conference League tra Cluj e Lazio. La squadra di Sarri, in virtù della rete segnata all'andata, si porta a casa la qualificazione agli ottavi di finale. Buona la gestione dell'arbitro tedesco Zwayer eccezion fatta per un'ammonizione inesistente a Immobile per simulazione. Il bomber della Lazio cade dopo un pestone. Giusto il secondo giallo per Muhar che lascia in dieci il Cluj.

PRIMO TEMPO

14'- L'arbitro Zwayer estrae il giallo per Casale. Il difensore, dopo un passaggio troppo lungo di Hysaj, entra in scivolata su Malele commettendo fallo nella propria metà campo. Intervento in ritardo e ammonizione corretta.

23'- Romero alza la gamba cercando il pallone, ma colpisce il volto dell'avversario. Intervento rischioso, punibile con l'ammonizione. Zwayer grazia l'argentino.

36'- Giallo sacrosanto per Muhar che, a palla lontana, interviene in ritardo su Manuel Lazzari per bloccare la sua partenza. Sicuro Zwayer in questa circostanza.

37'- Assurda ammonizione a Immobile per simulazione. L'attaccante della Lazio salta il difensore avversario che gli pesta il piede: il contatto in area di rigore c'è, giallo dunque inesistente. C'erano anche gli estremi per il rigore, ma non interviene il Var in aiuto di Zwayer.

45'- Zwayer assegna 2' di recupero.

SECONDO TEMPO

54'- Secondo ammonito per il Cluj. Deac stende Felipe Anderson partito palla a piede nella propria metà campo. Fallo tattico del veterano rumeno.

58'- Cvek ferma con uni strattone Felipe Anderson, dopo che il brasiliano lo aveva saltato sulla sinistra. Zwayer fischia fallo e ammonisce il giocatore del Cluj.

72'- Scontro tra Gila e Casale che restano a terra. Il Cluj riparte in maniera pericolosa ma Zwayer ferma il gioco per permettere l'ingresso dei sanitari. Decisione dell'arbitro ineccepibile, nonostante le proteste dei rumeni: il regolamento, infatti, impone il fischio nella circostanza in cui un giocatore subisce un colpo al volto.

77'- Rosso per Muhar. Il centrocampista croato lascia il Cluj in dieci senza protestare. Il suo intervento su Immobile è in ritardo e ferma una ripartenza dell'attaccante della Lazio. Zwayer estrae il secondo giallo e lo manda sotto la doccia.

90'- E' di 5' il recupero assegnato da Zwayer