MOVIOLA - Inter - Lazio, Marchetti impreciso ma irrilevante: gli episodi

Un netto 3-0 per l'Inter nel match numero due diretto da Matteo Marchetti con la Lazio. Un ko e una vittoria il bilancio con il fischietto della sezione di Osti. Direzione che non incide ai fini del risultato, ma non impeccabile al netto di qualche valutazione imprecisa nella ripresa. A seguire gli episodi disciplinari della gara:

PRIMO TEMPO

9’ - Non pulitissimo l’intervento in scivolata di Pavard su Marusic che arriva sul pallone soltanto dopo aver intercettato le gambe del montenegrino. Marchetti lascia correre, da lì un’azione molto pericolosa per l’Inter.

45’ - Concesso un minuto di extra time.

SECONDO TEMPO

47’ - Tocco ingenuo di Pedro su Lautaro Martinez in area di rigore: Marchetti non vede l’intervento in presa diretta ma dopo un rapido check al Var concede il penalty.

63’ - Ammonito Romagnoli per un’entrata ruvida ma sul pallone ai danni di Thuram: impreciso in questo caso il direttore di gara.

67’ - Distratto ancora Marchetti che non punisce l’intervento netto di Pavard su Isaksen, probabilmente concedendo un vantaggio tutt’altro che tale per la dinamica dell’azione.

69’ - Giallo per Vecino per un’entrata in ritardo su Dimarco.

79’ - Spunto in zona centrale di Isaksen che supera Calhanoglu, il quale non può far altro che stenderlo: giallo anche per il turco.

89' - Non convalidata la rete di Immobile: tocco evidente con un braccio nel controllo del biancoceleste.

90’ - Segnalati 3 minuti di recupero.