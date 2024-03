MOVIOLA| Lazio - Udinese, Aureliano lascia giocare. Anche troppo...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Brutto ko interno per la Lazio, il terzo consecutivo tra le mura amiche. Precedenti ancora con segno negativo con Gianluca Aureliano, per un bilancio che si aggiorna così a 2 sconfitte e un pareggio. Direzione non sempre convincente per il fischietto della sezione di Bologna, le cui valutazioni però non incidono sul risultato. A seguire gli episodi disciplinari del match:

PRIMO TEMPO

20’ – Poco impegnato fin qui Aureliano, normale amministrazione e chiamate puntuali.

44’ – Fiammata di Lazzari sulla destra, Perez è costretto a fermarlo con le cattive. Primo giallo della gara.

45’ – Un solo minuto di extra time.

45’ – Non convince la scelta di Aureliano nel contrasto tra Felipe Anderson e Lucca: il brasiliano arriva sul pallone poi intercetta il piede dell’attaccante bianconero. Punita l’imprudenza del laziale con l’ammonizione.

SECONDO TEMPO

47’ – Regolare la posizione di Thauvin in occasione dell’azione che ha portato al gol del vantaggio dell’Udinese.

54’ – Fantasioso il calcio di punizione concesso all’Udinese da Aureliano dopo un contatto insistente tra Romagnoli e Lovric.

58’ – Giallo anche per Romagnoli per un’entrata fuori tempo su Pereyra.

63’ – Ammonito Okoye per perdita di tempo.

83’ – Giallo e non rosso per Bijol che strattona Castellanos lanciato verso la porta ma distante e da posizione defilata.

86’ – Spigoloso Lucca che colpisce Romagnoli: ammonito l’attaccante ospite.

87’ – Raffica di gialli in questi minuti finali: tocca ora a Pereyra per un intervento in ritardo su Pedro.

90’ – Concessi 7 minuti di recupero.

90’ +1 – Contatto sospetto tra Provedel e Lucca, proteste moderate dell’attaccante: rischia molto il portiere biancoceleste con una giocata inopportuna e imprudente.

90’ + 3 – Solito guizzo interno di Zaccagni, Perez lo trattiene: secondo giallo inevitabile ed espulsione.

90’ + 7 – Segnalati altri 3 minuti extra per l’infortunio subito da Provedel e successivo cambio.

90’ + 11 – Proteste biancocelesti nell’ultima azione della gara: spizzata di testa per Castellanos che al contatto con un avversario cade a terra in maniera forse troppo vistosa. Per Aureliano non c’è nulla. Resta la valutazione del campo.