MOVIOLA - Milan-Lazio, Rapuano gestisce: ma c'è un errore pesante

Termina con una brutta sconfitta la quarta direzione arbitrale di Antonio Rapuano con i biancocelesti. La Lazio cade a San Siro contro il Milan in una gara mal giocata dagli uomini di Sarri che non riescono praticamente mai ad entrare in partita. Il fischietto emiliano gestisce una partiita tutto sommato facile, anche se commette un errore importante. Di seguito tutti gli episodi arbitrali del match.

PRIMO TEMPO

17' - Nulla da segnalare sul gol di Bennacer. L'algerino ruba regolarmente il pallone a Marcos Antonio che è troppo leggero nel contrasto.

20' - Cartellingo giallo insesistente per Alessio Romagnoli. Rapuano lo punisce dopo un duello aereo con Giroud, ma il vovimento del difensore biancoceleste non è cattivo e probabilmente neanche falloso. Sanzione sbagliata e pesante che condiziona e non poco la prestazione del 13.

24' - Ammonizione giusta per Marusic che interrompe fallosamente il contropiede di Saelemaekers.

42' - Giallo giusto per Calabria che maltratta Zaccagni e dopo l'ennesima strattonata lo stende. Pioli capisce la situazione e all'intervallo sostituisce il suo terzino destro.

SECONDO TEMPO

61' - Terzo difensore ammonito per la Lazio. Si tratta di Casale che interviene in ritardo su Theo Hernandez lanciato sulla fascia.

89' - Cartellino giallo per Thiaw che interviene da dietro su Basic sulla trequarti biancoceleste. Scelta giusta.

88' - Giallo inventato per Pellegrini che in scivolata prende solo il pallone. Secondo Rapuano il terzino sinistro ha colpito anche le gambe di Thiaw. Il replay non gli dà ragione.

93' - Manca un giallo per Krunic che ferma con un'ancata il contropiede della Lazio guidato da Cancellieri.