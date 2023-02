MOVIOLA - Salernitana-Lazio, Abisso senza sbavature: rigori solari per i biancocelesti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio sbanca l'Arechi di Salerno grazie alla doppietta di Ciro Immobile. Tutto tranquillo per il direttore di gara Rosario Abisso che nei frangenti più importanti del match non ha commesso errori. Evidenti i rigori concessi alla formazione di Sarri. Per il resto normale amministrazione per il fischietto di Palermo che in occasione del secondo penalty assegnato alla Lazio ha espulso il difensore della Salernitana Bronn che si è lasciato andare a delle lunghe proteste.

PRIMO TEMPO

45’ - Ammonito Vecino per proteste. Abisso mostra il cartellino giallo all’uruguaiano che non ha ben digerito la decisione del direttore di gara di far calciare nuovamente un calcio di punizione che gli uomini di Sarri avevano battuto velocemente per cercare di sorprendere gli avversari.

SECONDO TEMPO

56’ – Cartellino giallo per Pirola. Il difensore della Salernitana ammonito per una trattenuta su Felipe Anderson che stava andando via sulla fascia destra. Decisione ineccepibile del direttore di gara di Palermo.

60 – Gol di Immobile. Tutto regolare nell’azione che ha porta in vantaggio la Lazio. Posizione regolare dell’attaccante di Torre Annunziata su assist perfetto di Marusic.

66 – Calcio di rigore per Lazio. Abisso che inizialmente non aveva ravvisato il fallo di Sepe di Immobile in area, concede il penalty ai biancocelesti dopo il consulto VAR. Non c’è il giallo per l’estremo difensore granata visto che l’attaccante laziale si stava defilando dallo specchio della porta.

82’ – Abisso ammonisce Valencia per un colpo proibito su Casale. Corretta l’interpretazione arbitrale.

88’ – Ancora rigore per la formazione di Sarri. Stavolta è Bronn a commettere fallo su Cancellieri. Il calciatore tunisino viene prima ammonito e poi espulso per le proteste reiterate.

92’ - Flavius Daniliuc della Salernitana riceve il giallo per non aver rispettato il regolamento.