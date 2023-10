MOVIOLA - Sassuolo - Lazio, Di Bello bocciato: s'inventa il rosso a Provedel

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Alla ripresa del campionato dopo la pausa nazionali, la Lazio vince contro il Sassuolo al Mapei Stadium grazie alle reti, arrivate entrambe nella prima frazione di gioco, di Felipe Anderson e Luis Alberto. Ottimi segnali della squadra di Sarri, che s'è dovuto godere la vittoria dalla tribuna per via della squalifica. Non può certamente dirsi lo stesso dell'arbitro Di Bello. La sua direzione, infatti, è pesantemente macchiata da quello che è stato, praticamente, l'unico episodio controverso del match: l'espulsione di Provedel per aver preso il pallone, secondo l'arbitro, con le mani fuori dall'area di rigore. Il Var lo ha salvato, evitando la concretizzazione di un errore che avrebbe avuto del clamoroso.

Di seguito, tutti gli episodi più significativi del match:

PRIMO TEMPO

6’ Tamponamento tra Castellanos e Ferrari che lo chiude in area di rigore. Intervento regolare da parte del difensore neroverde, l’arbitro fa giustamente proseguire.

7’ Giusto calcio di punizione in favore del Sassuolo dopo l’intervento - irregolare - di Guendouzi su Castillejo.

10’ Si alza la bandierina dell’assistente dopo il passaggio in verticale di Pedro su Luis Alberto. Lo spagnolo era in posizione di off-side.

12’ Colpo di testa di Romangoli su calcio d’angolo di Luis Alberto. Il difensore chiede un colpo di mano, ma l’arbitro fa giustamente proseguire.

17’ Felipe Anderson si lamenta per una trattenuta di Pedersen in ripartenza: ci poteva stare il fischio dell’arbitro.

28’ Patric interviene in ritardo su Laurienté, che gli prende il tempo e va a terra. Giusto il fallo fischia al difensore della Lazio, che chiede scusa,

29’ Corretto il pressing di Luis Alberto su Tressoldi: il numero 10 ruba il pallone in modo regolare, poi Castellanos serve Felipe Anderson (in posizione regolare) per il vantaggio biancocelesti.

31’ Giallo per Pedersen: brutto e in ritardo il suo intervento su Guendouzi.

32’ Giallo per Rovella: il centrocampista della Lazio sembra colpire il pallone e non il piede di Pinamonti. La scelta dell’arbitro sembra quantomeno discutibile. Luis Alberto si fa sentire, sottolineando l’errore di Di Bello.

35’ Niente da segnalare in occasione dell’azione che porta al raddoppio di Luis Alberto. Lo spagnolo in posizione regolare anche se il pallone gli arriva da un tocco sbagliato di Boloca e quindi sarebbe stato comunque un gol da convalidare.

42’ Luis Alberto chiede all’arbitro di interrompere il gioco per un colpo ricevuto al petto. Lo staff medico entra in soccorso del numero 10 che esce dal campo, per ricevere le cure del caso. Si va a scaldare Kamada.

44’ Ammonito Pedro per un fallo ingenuo ai danni di Berardi. Intervento in ritardo dello spagnolo, inevitabile il cartellino giallo.

45’ Lazzari rimane a terra dopo la pallonata ricevuta allo stomaco sulla punizione calciata da Berardi.

45’ L’arbitro Di Bello concede tre minuti di recupero alla fine del primo tempo.

45'+4' Luis Alberto controlla bene un lancio di Patric, entra in area e viene contrastato da Tressoldi: spallata al limite del regolamentare. Di Bello fa giocare.

SECONDO TEMPO

58’ Rovella si lamenta per un presunto fallo subito al limite dell’area, ma Di Bello fa proseguire il gioco.

58’ Primi due cambi per la Lazio: dentro Cataldi e Zaccagni per Rovella e Pedro.

62’ Gigantesco abbaglio di Di Bello che espelle Provedel nonostante il portiere avesse preso il pallone con le mani in area di rigore. Il Var cancella la follia dell’arbitro che nell’occasione aveva anche ammonito Immobile per protesta. Rimane incomprensibile come, in epoca di Var, l’arbitro abbia deciso di espellere il portiere senza esser certo della posizione del pallone.

67’ Altro cambio per la Lazio: fuori Guendouzi, dentro Vecino.

75’ Ammonito Luis Alberto, che interviene in ritardo su Laurentié. Cartellino giallo per lo spagnolo e calcio di punizione per il Sassuolo.

77’ Ammonizione anche per Cataldi, che stava per interrompere il contropiede del Sassuolo intervenendo su Defrel. Di Bello fa continuare ed estrae il giallo al termine dell’azione.

79’ Altro doppio cambio per la Lazio: in campo Immobile e Kamada al posto di Castellanos e Luis Alberto.

