MOVIOLA - Udinese-Lazio, gestione difficile di Sacchi: arbitraggio da rivedere

La Lazio vince al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. La squadra di Sarri, dopo essersi portata avanti con Pellegrini su una punizione giustamente fischiata dall'arbitro Sacchi, si lascia rimontare dal gol di Walace. A decidere la partita è nell'ultimo quarto di partita il subentrato Matias Vecino. Nel mezzo tanti gli episodi da rivedere a causa di una gestione in calando del direttore di gara: promosso nella gestione dei gialli, ma non in quella degli interventi, spesso non sanzionati, da parte dei giocatori friulani. Di seguito l'analisi di ciò che è accaduto nei 90'.

PRIMO TEMPO

9' Contatto in area di rigore tra Ferreira e Isaksen. Il danese va verso la bandierina del calcio d'angolo per ricevere la sfera, ma l'avversario lo sgambetta involontariamente. Secondo è tutto regolare.

10' Isaksen recupera palla al limite ma viene fermato fallosamente da Kristensen sulla lunetta, Sacchi punisce l'intervento e ammonisce il difensore friulano. Decisione giusta da parte del direttore di gara dal momento che si trattava di SPA e non di DOGSO, essendo l'esterno della Lazio spalle alla porta, seppur in posizione centrale.

12' Tutto regolare in occasione del gol di Pellegrini che, su punizione, apre il mancino e batte Okoye.

20' Isaksen in anticipo sull'avversario sbraccia leggermente su Payero, Sacchi concede il calcio di punizione per l'Udinese. Si poteva anche lasciar scorrere.

28' Zaccagni recupera palla su Ferreira e fa partire il contropiede ma il fischio di Sacchi ferma tutto. L'arbitro ha sanzionato un presunto fallo dell'esterno di Sarri.

34' Giallo sacrosanto per Payero. Il giocatore dell'Udinese entra durissimo sulla caviglia di Guendouzi. Inizialmente Sacchi lascia correre per il vantaggio ma non appena si ferma l'azione è lucido nel sanzionarlo.

38' Ammonito anche Molina che, dopo essere entrato duramente su Rovella, accetta di buon grado il cartellino giallo.

40' È Kamada il quarto ammonito della sfida, il giapponese viene sanzionato per aver trattenuto l'avversario nella propria metà campo.

45' Il quarto uomo segnala 3' di recupero.

45'+3' Bisticciano Pellegrini e Walace dopo un fallo commesso dal centrocampista della Lazio. Il brasiliano arriva a mettere la mano sul volto dell'avversario, al termine dell'azione Sacchi ferma il gioco e redarguisce i due, ma senza sanzionarli.

SECONDO TEMPO

46' Gila è il secondo ammonito per i biancocelesti e quinto del match. Ebosele scappa al difensore spagnolo che con il corpo lo stende impedendogli l'accesso in area di rigore. Corretta l'ammonizione.

51' Lovric ferma fallosamente Zaccagni bloccando la ripartenza della Lazio. Sacchi punisce l'intervento ma non estrae il giallo per il centrocampista dell'udinese. Da rivedere la decisione dell'arbitro.

58' Ebosele fa ammonire anche Pellegrini. L'esterno dell'Udinese corre sulla destra, supera il terzino della Lazio che in scivolata lo stende.

59' Regolare il gol dell'Udinese. Walace è in posizione regolare sul cross di Lovric da calcio di punizione.

63' Guendouzi anticipa Kristensen che, già ammonito, entra in ritardo e stende il francese. Sacchi concede la rimessa laterale e non sanziona un intervento in netto ritardo.

70' Espulso Nenci, preparatore dei portieri della Lazio, per proteste. L'assistente di Sarri si lamentava di un fischio da parte di Sacchi dopo un presunto fallo commesso da Rovella su Perez.

72' Sacchi fischia un fallo ai danni di Felipe Anderson sulla trequarti. Poteva lasciar correre per il vantaggio dal momento che il pallone era finito centralmente su Guendouzi.

77' Regolare anche il gol di Vecino. Castellanos parte in posizione regolare così come il centrocampista, perfettamente in linea, sull'assist di testa di Felipe Anderson.

87' Doppio clamoroso errore della squadra arbitrale. Prima Sacchi non fischia un fallo netto su Pedro e, pochi secondi dopo, l'assistente assegna una rimessa laterale all'Udinese, nonostante il rimpallo fosse in favore dei biancocelesti.

89' Pedro strattonato sulla trequarti, Sacchi non fischia il fallo e lascia correre per l'ennesima volta. Ci stava il fischio.

90' Assegnati 5' di recupero.

90'+1' Questa volta fischia Sacchi e ammonisce, correttamente, Perez per una sbracciata su Castellanos.

90'+3' Lazzari interviene sul pallone, rubando palla a Success Sacchi, però, fischia fallo. Tanti dubbi su questo intervento del direttore di gara.