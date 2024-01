Murgia: "Dopo la Lazio seguo l'Inter. Di Inzaghi ti rimane..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Murgia elogia Simone Inzaghi. Alla vigilia del match di Supercoppa tra Lazio e Inter, l'ex centrocampista biancoceleste, che decise la finale del 2017, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A: "Dopo la Lazio, l’Inter è la squadra che seguo di più per Inzaghi. Lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto per me. Mi ha dato la possibilità di esprimermi e sono molto legato a lui. Può crescere ancora. Quello che ti resta di lui è la fame, la cattiveria e la voglia di vincere. Vuole sempre stare in alto e migliorarsi".