Murgia ricorda la Lazio: "Sono un tifoso, la gente ancora mi ringrazia..."

Ha deciso una finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, per poi arrivare fino in Romania. Si tratta di Alessandro Murgia, ex centrocampista della Lazio ora in forza all'Hermannstadt. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il classe 1996 ha ricordato, in particolare, il suo periodo nella Capitale, dalla Primavera fino alla prima squadra. Queste le sue dichiarazioni: “Ricordare un po’ tutto il percorso è sempre bello ed emozionante per me. Sono entrato nella famiglia Lazio che ero un bambino, da quando avevo dieci anni. Ogni anno era un passetto in più verso il sogno da bambino. Sono un tifoso biancoceleste, ancora oggi mi sento legato. Lì ho respirato l’aria dei grandi, già mentre finivo la Primavera: è stato davvero bello. Poi le presenze in Serie A, i gol, soprattutto quello in Supercoppa che rimarrà per sempre perché è valso un trofeo. Ancora oggi la gente della Lazio quando mi vede mi ringrazia ancora. Poi mi fermo, riguardo tutto questo e dico che sono io a dover ringraziare. Certe emozioni non le cancellerò mai”.