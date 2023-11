Muriqi, l'infortunio che preoccupa il Maiorca: può chiudere in anticipo il 2023

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Maiorca trema per l'infortunio di Vedat Muriqi. L'attaccante kosovaro ha riportato un problema al polpaccio sinistro durante la sfida contro Israele (valida per le qualificazioni a Euro 2024) e la Federazione del Kosovo non ha ancora pubblicato alcun referto medico ufficiale. I media locali, invece, parlano di uno stiramento di secondo o terzo grado che potrebbe tenere lontano l'ex giocatore della Lazio daicampi per un periodo compreso tra 4 e 6 settimane o, nel peggiore dei casi, fino alla fine dell’anno solare.

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, il club spagnolo non potrà contare sul proprio attaccante di riferimento nelle prossime quattro partite, con altre due in forte dubbio. Muriqi non si giocherebbe quindi contro l'Atlético Madrid il 25 novembre, né contro il Cadice (partita rinviata lo scorso fine settimana proprio a causa del suo impegno con la Nazionale) il 29 e, molto probabilmente contro l'Alavés il 3 dicembre e contro il Siviglia il 9.

Resterebbe in forse anche il suo impiego nei match contro Almería e Osasuna.

Un grosso problema per il Maiorca, che ora dovrà affidarsi a Abdón Prats e Cyle Larin. Muriqi finora aveva segnato 4 gol, gli stessi di Abdón, mentre il canadese non ha ancora trovato la via della rete.

