Nacional, pioggia di critiche per l'allenatore. Un ex Lazio prende le sue difese!

Il Nacional non ha iniziato bene l'anno: è arrivata la sconfitta nella Supercoppa Uruguayana contro il Liverpool e risultati tutt'altro che positivi negli ultimi incontri. Inevitabilmete, sul banco degli imputati ci è finito anche l'allenatore, Roberto Zielinski. A prendere le sue difese ci ha pensato uno storico ex Lazio. Si tratta di Ruben Sosa che, intervenuto ai microfoni di Futbol por Carve di Radio Carve Deportiva, ha spiegato: "Abbiamo un buono staff tecnico che lavora molto bene, è serio e professionale. Abbiamo iniziato male, è vero, ma non siamo scarsi. Abbiamo bisogno di una vittoria per 2 o 3 a 0 per alzarci. Ci sta mancando la bella partita, con vittoria e tanti gol. Ma bisogna stare tranquilli perché presto arriverà".

