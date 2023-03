Nainggolan furioso con l'Anversa: "Mi hanno trattato come un parassita, una m***a"

TUTTOmercatoWEB.com

Un vero e proprio sfogo in cui Nainggolan non è andato per il sottile. Destinataria la sua ex squadra, l'Anversa: "Mi hanno trattato come un parassita, un pezzo di m... Quando sono stato messo nella squadra B, i giocatori hanno cercato di convincere Overmars a tenermi con la prima squadra. Nessuno però ha osato andare contro il presidente Gheysens. Io ho continuato a fare del mio meglio, ma nelle ultime settimane sono stato trattato in un modo assurdo che non avevo mai visto: non potevo più entrare dall'ingresso principale, potevo entrare solo negli orari in cui non c'era la prima squadra, dovevo andare ogni giorno in uno spogliatoio diverso: ero trattato come un parassita. Non era un problema di soli, qui alla SPAL gioco per "noccioline", ma di serietà", queste le sue parole sulle pagine de la Gazzetta di Anversa.