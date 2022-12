Nainggolan, il presidente dell’Anversa è esausto: “Non può stare qui”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

L’ultimo colpo di testa di Radja Nainggolan non può essere dimenticato dall’Anversa. Il presidente del club non può soprassedere e dopo un lungo periodo è giunto alla conclusione che, per il bene della squadra e del giocatore, le loro strade debbano dividersi. Intervenuto ai microfoni di Sporza.be, Paul Gheysens ha affermato con decisione: “C'è un serio interesse dall'estero, dipenderà da lui e dalle sue condizioni. Non poteva più giocare qui, era impossibile in questo gruppo. Ciò non significa che ci separeremo in una modo brutale, abbiamo risolto tutto amichevolmente”.

