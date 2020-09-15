Nainggolan, la moglie Claudia Lai ha sconfitto il tumore - FOTO
Solo un anno fa la terribile notizia e la diagnosi, tumore al seno. Claudia Lai, moglie di Radja Nainggolan però ha vinto la sua dura battaglia. Un anno durissimo per lei e la sua famiglia che la Lai non ha mai nascosto documentando spesso l'andamento di questo duro percorso. Alla fine però ha vinto e ha sconfitto il tumore condividendo la bellissima notizia anche sul suo profilo Instagram.
₁ ᴀɴɴᴏ﹐ ₁ ᴍᴇsᴇ ᴇ ₉ ɢɪᴏʀɴɪ ғᴀ’﹐ ɪɴɪᴢɪᴀᴠᴏ ʟᴀ ᴍɪᴀ ᴘʀɪᴍᴀ CHEMIOTERAPIA... ʀɪᴄᴏʀᴅᴏ ᴀɴᴄᴏʀᴀ ᴄᴏᴍᴇ ғᴏssᴇ ᴏɢɢɪ﹐ ɪʟ ᴍᴏᴅᴏ ɪɴ ᴄᴜɪ ᴍɪ ᴠᴇɴɴᴇ ᴅᴀᴛᴀ ʟᴀ ɴᴏᴛɪᴢɪᴀ ᴅᴇʟʟᴀ ᴍᴀʟᴀᴛᴛɪᴀ... ʜᴏ ᴀɴᴄᴏʀᴀ ɪ ʙʀɪᴠɪᴅɪ... ᴘᴇʀ ᴘᴏᴄᴏ ᴍᴏʀɪᴠᴏ ᴀʟ ᴍᴏᴍᴇɴᴛᴏ ᴅᴇʟ ʀɪᴛɪʀᴏ ᴅᴇɪ ʀᴇғᴇʀᴛɪ﹗ Nᴏɴ ᴇ̀ sᴛᴀᴛᴏ x ɴᴜʟʟᴀ ғᴀᴄɪʟᴇ.. ᴀᴄᴄᴇᴛᴛᴀʀʟᴏ﹐ ᴏʀɢᴀɴɪᴢᴢᴀʀᴍɪ ʟᴀ ᴠɪᴛᴀ ᴅᴀ ᴍᴀᴍᴍᴀ ɪɴ ʙᴀsᴇ ᴀʟʟᴇ ᴄᴜʀᴇ﹐ ᴀᴠᴇʀᴇ ʟᴀ ғᴏʀᴢᴀ ᴅɪ ɴᴏɴ ᴄʀᴏʟʟᴀʀᴇ sᴏʟᴏ ᴇᴅ ᴇsᴄʟᴜsɪᴠᴀᴍᴇɴᴛᴇ ᴘᴇʀ ʟᴇ ᴍɪᴇ ғɪɢʟɪᴇ...ʟᴇɢɢᴇʀᴇ ʟᴀ ᴅɪsᴘᴇʀᴀᴢɪᴏɴᴇ ɴᴇɢʟɪ ᴏᴄᴄʜɪ ᴅᴇɪ ᴍɪᴇɪ ɢᴇɴɪᴛᴏʀɪ... sᴇɴᴢᴀ ᴄᴏɴᴛᴀʀᴇ ɪ ᴅɪsᴘɪᴀᴄᴇʀɪ ᴄʜᴇ ᴍɪ sᴏɴ sᴛᴀᴛɪ ʀᴇɢᴀʟᴀᴛɪ ɪɴ ϙᴜᴇsᴛᴏ ᴀɴɴᴏ “ᴅᴀ ᴅɪᴍᴇɴᴛɪᴄᴀʀᴇ﹗﹗﹗”Sᴏ ᴄʜᴇ ɴᴏɴ ᴇ̀ ᴀɴᴄᴏʀᴀ ғɪɴɪᴛᴀ ᴍᴀ ᴅᴏᴘᴏ ϙᴜᴇʟʟᴏ ᴄʜᴇ ʜᴏ ᴀғғʀᴏɴᴛᴀᴛᴏ﹐ ᴘᴇʀ ᴍᴇ ₁₀ ᴀɴɴɪ ᴅɪ ᴘᴀsᴛɪɢʟɪᴇ ᴇ ᴄᴏɴᴛʀᴏʟʟɪ ɴᴏɴ sᴏɴ ɴᴜʟʟᴀsᴏɴᴏ ғɪᴇʀᴀ ᴇ ᴏʀɢᴏɢʟɪᴏsᴀ ᴅɪ ᴍᴇ sᴛᴇssᴀ. Oᴠᴠɪᴀᴍᴇɴᴛᴇ ᴠᴏɪ ᴀᴠᴇᴛᴇ ᴠɪsᴛᴏ sᴏʟᴏ ᴜɴᴀ ᴘᴀʀᴛᴇ ᴅɪ ᴍᴇ﹐ ᴍᴀ ᴠɪ ᴀssɪᴄᴜʀᴏ ᴄʜᴇ ɪ ᴘʀɪᴍɪ ₄ ᴍᴇsɪ ᴘᴇɴsᴀᴠᴏ ᴅɪ ɴᴏɴ ғᴀʀᴄᴇʟᴀ. Nᴏɴ ᴀᴠᴇᴠᴏ ғᴏʀᴢᴀ ᴇ ᴠᴏɢʟɪᴀ ᴅɪ ʀᴇᴀɢɪʀᴇ. Mɪ sᴇɴᴛɪᴠᴏ ᴍᴏʀɪʀᴇ. Rɪɴɢʀᴀᴢɪᴏ ᴛᴜᴛᴛᴇ ʟᴇ ᴘᴇʀsᴏɴᴇ ᴄʜᴇ ᴍɪ sᴏɴ sᴛᴀᴛᴇ ᴠɪᴄɪɴᴇ ﹐ ᴄʜᴇ ᴀɴᴄʜᴇ sᴏʟᴏ ᴠɪʀᴛᴜᴀʟᴍᴇɴᴛᴇ ᴍɪ ʜᴀɴɴᴏ ʀᴇɢᴀʟᴀᴛᴏ ᴄᴏɴsɪɢʟɪ ᴇ ᴍɪ ʜᴀɴɴᴏ ɪɴᴄᴏʀᴀɢɢɪᴀᴛᴀ ᴀ ɴᴏɴ ᴀʙʙᴀᴛᴛᴇʀᴍɪ. Rɪɴɢʀᴀᴢɪᴏ ɪ ᴍᴇᴅɪᴄɪ ᴅᴇʟʟ’HUMANITAS ᴅɪ Mɪʟᴀɴᴏ ᴘᴇʀ ᴀᴠᴇʀᴍɪ ᴀssɪsᴛɪᴛᴀ ᴇ ᴏᴘᴇʀᴀᴛᴀ ᴄᴏɴ ɪʟ ᴍᴀssɪᴍᴏ ᴅᴇʟʟ’ᴜʀɢᴇɴᴢᴀ ﹐ ɪ ᴍᴇᴅɪᴄɪ ᴅᴇʟ Cᴀᴍᴘᴜs BIOMEDICO ᴅɪ Rᴏᴍᴀ ᴘᴇʀ ᴀᴠᴇʀᴍɪ ᴄᴏᴄᴄᴏʟᴀᴛᴀ ɪɴ ᴏɢɴɪ ᴍɪᴀ ᴛᴇʀᴀᴘɪᴀ ᴍᴀ sᴏᴘʀᴀᴛᴛᴜᴛᴛᴏ ɪ ᴍᴇᴅɪᴄɪ ᴅᴇʟʟᴀ CITTADELLA UNIVERSITARIA ᴅɪ Mᴏsᴇʀʀᴀᴛᴏ ᴘᴇʀ ᴀᴠᴇʀᴍɪ ᴀᴄᴄᴏʟᴛᴀ ᴀ ʙʀᴀᴄᴄɪᴀ ᴀᴘᴇʀᴛᴇ ɴᴇʟ ᴘᴇʀɪᴏᴅᴏ ᴅᴇʟ COVID. Rɪɴɢʀᴀᴢɪᴏ sᴏᴘʀᴀᴛᴛᴜᴛᴛᴏ ᴄʜɪ ɴᴏɴ ᴇ̀ ᴠᴏʟᴜᴛᴏ ᴇssᴇʀᴄɪ... ɴᴏɴ ᴇ̀ ᴅᴀ ᴛᴜᴛᴛɪ sᴛʀɪɴɢᴇʀᴇ ғᴏʀᴛᴇ ʟᴀ ᴍᴀɴᴏ ᴅɪ ᴜɴᴀ ᴘᴇʀsᴏɴᴀ ᴍᴀʟᴀᴛᴀ. Cʜɪ ᴍɪ ʜᴀ ᴀʙʙᴀɴᴅᴏɴᴀᴛᴀ ᴀʟ ᴍɪᴏ ɪᴍᴍᴇɴsᴏ ᴅᴏʟᴏʀᴇ. È ɢʀᴀᴢɪᴇ ᴀ ᴛᴜᴛᴛɪ ᴠᴏɪ sᴇ ɪᴏ sᴏɴᴏ ϙᴜɪ ᴀ ʀᴀᴄᴄᴏɴᴛᴀʀᴇ ʟᴀ ᴍɪᴀ ғᴏᴛᴛᴜᴛɪssɪᴍᴀ ᴇsᴘᴇʀɪᴇɴᴢᴀ. #fanculo #iosonoancoraqua # Gʀᴀᴢɪᴇ♥️
Un post condiviso da ✰✨ℂℒᎯUⅅℐᎯ✨✰ (@claudia_lai_82) in data: 20 Ago 2020 alle ore 6:42 PDT
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