Nainggolan si sbilancia: "Vi dico la mia favorita per il derby"

L'ex Roma, Radja Nainggolan, si è espresso sul derby della Capitale nel corso della trasmissione ControCalcio, in diretta su Twitch. Ecco le sue parole: "Un pronostico per il debry? Non so, la Lazio viene da una vittoria importante. Quella che vedo meglio? Penso che la favorita sia la Roma, per un semplice motivo: la striscia d'imbattibilità che ha in campionato è certamente a suo favore. Parliamoci chiaro. L'ho detto anche l'altra volta: la Lazio giocava bene ma non arrivavano risultati. La Roma ha pareggiato contro una Juve che ha cambiato allenatore".

