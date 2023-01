Nainggolan sicuro: "Il Napoli vincerà lo scudetto". E su Spalletti...

TUTTOmercatoWEB.com

L'avventura di Radja Nainggolan all'Anversa non è finita nel migliore dei modi. In attesa di decidere sul suo futuro il belga ha parlato di Luciano Spalletti, suo ex allenatore ai tempi della Roma, in vista del big match tra Inter e Napoli: "Non sono sorpreso dal suo Napoli. Perché so che Spalletti è uno dei migliori tecnici che ci sono in giro e io con lui mi sono trovato benissimo. Anzi per come vede il calcio era l’allenatore perfetto per me. Io al Napoli? Non penso che abbiano bisogno di me. Credo che se il Napoli ritroverà il filo del gioco e degli equilibri mostrati fino a novembre, lo scudetto lo vincerà. E meritatamente per quanto visto", queste le sue parole sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.