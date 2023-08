Nainggolan sicuro: "Lazio? L'anno scorso è arrivata seconda ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Radja Nainggolan è ancora alla ricerca di una squadra e, nel mentre, nel pomeriggio di ieri ha deciso di andare allo stadio Olimpico per vedere la Roma contro la Salernitana. Il belga, intervenuto sulla pagina Instagram parlamoderoma2.0 ha detto la sua su chi sarà la favorita in questa stagione: "L'Inter per me era ed è sulla carta la più forte, la Lazio lo scorso anno è arrivata seconda ma per me la Roma non ha nessun giocatore inferiore rispetto a loro come singoli. La Juve è senza coppe e il Milan come farà quest'anno? Bisogna vedere i titolari come andranno in queste due squadre".

Poi sulla possibilità di tornare in Serie A: "Io mi sento giocatore e vorrei ancora divertirmi. Lo scorso anno ho fatto una scelta di cuore e sono andato da De Rossi alla Spal e mi ha convinto raccontandomi una marea di cazz*** perché mi diceva bellissima città e società, tutto perfetto, arrivo là e invece... In A non mi ha chiamato nessuno, ho sentito Di Francesco ma al Frosinone vogliono giocatori giovani. Poi ti dicono che è una questione economica, poi dicono che ho fatto troppi danni... Ma quali danni? Io mi sento con giocatori con cui giocavo a Piacenza, negli spogliatoi non ho mai litigato con nessuno, quindi non capisco che caz*** si inventa la gente".