Napoli, Alvino sfotte Giuntoli con...Milinkovic: le sue parole

Il trasferimento di Milinkovic in Arabia sarebbe solo questione di tempo. Il centrocampista è pronto a salutare la Lazio, spegnendo così ogni altra ipotesi di mercato, tra cui la Juventus. Dopo l'arrivo di Giuntoli, infatti, il club bianconero sembrava essere tornato in lizza per il Sergente, prima dell'inserimento dell'Al Hilal e dell'accordo tra arabi e biancocelesti. Una notizia che ha scatenato l'ilarità del noto giornalista napoletano, Carlo Alvino, che, intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss ha parlato così del lavoro dell'ex dirigente napoletano:

"Avevo letto che grazie anche alla bravura del nuovo ds le prime operazioni della Juve (Giuntoli, ndr) sarebbero state Parisi dall’Empoli e Milinkovic dalla Lazio che era attratto anche dal blasone bianconero. Il racconto del mercato è bello, vogliono tenere per forza la Juve al centro di tutte le operazioni ma Parisi va a Firenze e Milinkovic in Arabia".