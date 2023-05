Napoli, anche un ex Lazio festeggia: "E' per il popolo. Noi qualche anno fa..:"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Napoli è grande festa per la vittoria di uno Scudetto inseguito per gran parte dell'anno e in mano, probabilmente, già da gennaio. Il pareggio con l'Udinese ha permesso ai partenopei di avere la matematica certezza e nel capoluogo campano è iniziata la grande festa. A complimentarsi con gli azzurri è stato anche un ex giocatore della Lazio, Pepe Reina (al Napoli dal 2015 al 2018) che, per mezzo di un video messaggio trasmesso di SkySport, ha festeggiato così: "Ragazzi complimenti e auguroni di vero cuore, noi abbiamo cercato qualche anno fa di conquistarlo. Questo scudetto è per tutto il popolo di Napoli, lo meritate e complimenti per una grandissima stagione. Meritatissimo, sono contento per tutti voi. Godetevi la festa scudetto e un abbraccio a tutti voi".