12.11.2025 13:10 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Napoli, Anguissa si ferma in Nazionale: le sue condizioni

Ancora un infortunio in casa Napoli. Dal ritiro del Camerun è arrivata la notizia di uno stop di Frank Zambo Anguissa, che ha accusato un problema muscolare durante una sessione di allenamento. 

Il centrocampista si trova a Rabat, in Marocco, dove giovedì avrebbe dovuto affrontare la Repubblica Democratica del Congo nel match valido per i playoff mondiali africani, ma la sua selezione ne ha annunciato l'indisponibilità per la gara in programma.

Il giocatore sarà sottoposto a esami strumentali che chiariranno l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.