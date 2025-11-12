Napoli, Anguissa si ferma in Nazionale: le sue condizioni
12.11.2025 13:10 di Christian Gugliotta
Ancora un infortunio in casa Napoli. Dal ritiro del Camerun è arrivata la notizia di uno stop di Frank Zambo Anguissa, che ha accusato un problema muscolare durante una sessione di allenamento.
Il centrocampista si trova a Rabat, in Marocco, dove giovedì avrebbe dovuto affrontare la Repubblica Democratica del Congo nel match valido per i playoff mondiali africani, ma la sua selezione ne ha annunciato l'indisponibilità per la gara in programma.
Il giocatore sarà sottoposto a esami strumentali che chiariranno l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero.
