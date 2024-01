Napoli, ansia Lazio: De Laurentiis piomba a Castel Volturno

TUTTOmercatoWEB.com

Tre giorni ancora al calcio d’inizio della sfida tra Lazio e Napoli, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. I partenopei sono attesi all’Olimpico, l’appuntamento sul campo è alle 18, per una sfida fondamentale ai fini della corsa Champions. La trasferta saudita è stata deludente per entrambe, gli azzurri hanno assaggiato il brivido della finale mentre i biancocelesti si sono fermati prima. La voglia di riscattare i risultati negativi le spingerà a affrontarsi a viso aperto, nonostante le assenze tra infortuni e squalifiche che costringeranno Mazzarri e Sarri a dover fare a meno di pedine importanti. Per l’occasione, nel corso dell’allenamento di oggi, De Laurentiis si è presentato a sorpresa a Castel Volturno. Il presidente, come riferisce SkySport, si è intrattenuto per circa mezz’ora durante la quale ha parlato sia col tecnico sia con i giocatori, con l'obiettivo di scuotere gli animi.

La seduta, come riportano i canali ufficiali del club, ha visto la partecipazione di tutta la rosa, eccetto Meret, Natan e Olivera che hanno svolto un lavoro differenziato. Agli assenti in gruppo, riporta TuttoNapoli, si aggiunge anche Dendoncker, neo acquisto arrivato dall’Aston Villa, ancora in attesa di essere ufficializzato.

