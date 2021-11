Napoli, buone notizie da Castel Volturno: tornano in gruppo Insigne e Ruiz

A due giorni dalla sfida con la Lazio, Spalletti tira un sospiro di sollievo. Nella seduta d'allenamento odierna il tecnico ha avuto a disposizione Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz che hanno svolto il lavoro in gruppo. All'SSC Napoli Konami Training Center è mancato Ounas per colpa di qualche sintomo influenzale. L'algerino ha fatto per sicurezza il tampone e il test ha dato esito negativo.