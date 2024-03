Napoli, Calzona: "Corsa Champions? Bisogna essere onesti..."

RASSEGNA STAMPA - Non è un buon momento per Ivan Provedel. Non per le sue prestazioni in campo in cui si...

WEBTV LOTITO E IL RETROSCENA SU TUDOR: "LO VOLEVA LA ROMA, LUI HA RIFIUTATO" RASSEGNA STAMPA - La Lazio riparte da Tudor: il croato è pronto a insediarsi a Fomello per guidare la squadra nelle gare che rimangono al termine della stagione. Il nuovo tecnico guarderà la sfida odierna contro il Frosinone, anche per confermare le sensazioni... RASSEGNA STAMPA - La Lazio riparte da Tudor: il croato è pronto a insediarsi a Fomello per guidare la squadra nelle gare che rimangono al termine della stagione. Il nuovo tecnico guarderà la sfida odierna contro il Frosinone, anche per confermare le sensazioni... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | PER L'ATTACCO TORNA DI MODA PAVLIDIS: LA SITUAZIONE In estate sarà rifondazione in casa Lazio. L'arrivo di Tudor e il conseguente abbandono delle gerarchie ha fatto crollare ogni certezza. Così anche chi era sicuro di restare, dovrà ottenere la conferma prima in allenamento e poi in partita. Un... In estate sarà rifondazione in casa Lazio. L'arrivo di Tudor e il conseguente abbandono delle gerarchie ha fatto crollare ogni certezza. Così anche chi era sicuro di restare, dovrà ottenere la conferma prima in allenamento e poi in partita. Un...