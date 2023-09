Napoli, Careca torna sulla Lazio: "Ecco perché abbiamo perso..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Zero punti nelle prime due, poi la Lazio vede Napoli e si trasforma. Seconda vittoria in meno di un anno al Maradona, quello che prima era uno tabù, oggi sembrerebbe esser diventato un punto di forza. I biancocelesti battono la squadra di Garcia per 1-2. Dopo un avvio difficoltoso, la qualità e la compattezza della Lazio hanno la meglio sui singoli del Napoli. A più di una settimana di distanza è tornato a parlare della sfida l'ex capitano partenopeo Giuseppe Bruscolotti, cercando di individuare il motivo della sconfitta. A preoccupare l'ex bandiera napoletana non sono state le lacune tattiche, spiega ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ma quelle di tipo fisico. A conferma di ciò, continua l'ex difensore, sarebbe il drastico calo subito dal Napoli nel secondo tempo, dopo una prima frazione in cui la squadra avrebbe concluso molto e subito nulla.