Napoli, Conte a Dazn: "Onore e merito alla Lazio, ma noi abbiamo..."

A poco più di mezz'ora dal calcio d'inizio di Lazio - Napoli, ai microfoni di Dazn, Antonio Conte ha spiegato le sue scelte di formazione e in che modo spera di poter colpire i biancocelesti, usciti vincitori nei due precedenti scontri diretti tra campionato e Coppa Italia. Le parole dell'allenatore azzurro: "Formazione? È difficile lavorare su un modulo, noi da inizio anno per tante situazioni siamo partiti con un’idea e poi siamo arrivati al 4-3-3 cambiando tre sistemi di gioco per favorire le caratteristiche dei giocatori che il club ti mette a disposizione. Oggi diventa difficile riproporre lo stesso sistema per mancanza di uomini, dobbiamo cercare non di inventare ma di trovare l’abito migliore inserendo calciatori che sembrano più adatti con determinate caratteristiche. Come fare male alla Lazio? Se hai il tuo assetto di gioco continui con quello, cambi solo per necessità. Cerchi di trovare soluzioni. La Lazio ci ha battuto due volte quindi onore e merito a loro, abbiamo lavorato per cercare di far funzionare questo sistema”.

