Napoli, Conte glissa sul futuro: "Dobbiamo finire bene il campionato"
Poco prima dell’inizio del match contro l’Udinese il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn, glissando sul suo futuro.
Alla domanda se quella odierna sarà la sua ultima gara sulla panchina del Napoli il tecnico ha così risposto: “La prima emozione è quella di sempre prima di una gara, la prima cosa che mi viene in mente è cercare di fare una buona gara e di ottenere il risultato".
"Dobbiamo finire bene il campionato, è stato un campionato in cui abbiamo fatto alcune cose veramente importanti, alcune un po’ sottovalutate, ma va bene così. I ragazzi meritano di finire nel miglior modo possibile”.
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