Napoli, De Laurentiis: "Conte? Così stanno le cose, posso dire solo questo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte sarebbe il prescelto per guidare il Napoli la prossima stagione, secondo Il Mattino la trattativa per portarlo in azzurro sarebbe già in fase avanzata. In merito, a margine di un convegno sul tema del razzismo, si è espresso Aurelio De Laurentiis. Il patron del club partenopeo, incalzato dai cronisti presenti, ha commentato così le indiscrezioni sul tecnico pugliese: "Non è che non voglio dire nulla è che non posso dire nulla perché i prossimi dieci giorni saranno decisivi dopo aver fatto tutte le opportune, necessarie, valutazioni. Non deve vincere il tifo ma l'equità del ragionamento".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE