Napoli, De Laurentiis dice tutto: "Osimhen via in estate. Mourinho? Il suo futuro..."

Aurelio De Laurentiis è un fiume in piena e non le manda a dire, come al suo solito. Il patron del Napoli all'uscita dall'odierna assemblea della Lega Serie A ha parlato del futuro di alcuni dei giocatori più importanti del club partendo da Osimhen: "Parole di Osimhen sul futuro? Lo sapevamo già da questa estate. Sapevamo perfettamente che lui sarebbe andato al Real Madrid, al Paris Saint-Germain o a una squadra inglese". Poi su Zielinski: "È un bravissimo ragazzo, è stato otto anni con il Napoli e credo che certe storie vadano al termine. Se volesse restare siamo qui ad abbracciarlo, ma se vuole partire perché ha un procuratore che sente l'odore del denaro, evidentemente avrà convinto il ragazzo a portarlo via. Va all'Inter? Io ho detto a Marotta: non ti stai comportando bene, ma gliel'ho detto con il sorriso. Anche perché lui mi risponde che non è vero. Sul mercato a gennaio siamo corsi ai ripari".

Infine sulla possibilità che l'ex allenatore della Roma Mourinho arrivi a Napoli: "Non c'entra nulla col Napoli, stava alla Roma, adesso è libero, non so se può firmare per un'altra squadra. È un grandissimo allenatore, è molto simpatico, irruento, racconta la storia di un certo calcio. Io amo molto i portoghesi, sono un popolo straordinario, però credo che il suo destino sarà fuori dall'Italia, non certo al Napoli".